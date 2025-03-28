Конфлікт біля ТЦК у Києві — між чоловіками сталася бійка

Під час конфлікту біля ТЦК у Києві сталася бійка — відео
Біля Голосіївського ТЦК у Києві сталася бійка між чоловіками у військовій формі та цивільними. Постраждалого забрати у лікарню.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у п'ятницю, 28 березня.
Бійка біля ТЦК у Києві
У Києві біля центру комплектування стався конфлікт. Один з чоловіків у військовій формі, ймовірно працівник ТЦК, штовхнув на землю хлопця.
Після інциденту постраждалого оглянули медики в кареті "швидкої". Наразі подробиць про його стан невідомо.
Тим часом конфлікт біля Голосіївського ТЦК продовжує набирати обертів. На місці працюють медики та правоохоронці. Один з чоловіків заліз на евакуатор, аби автомобіль військових адвокатів не забрали. Попередньо, йдеться про блогера відомого як "Київський ревізор".
Нагадаємо, конфлікт біля Голосіївського територіального центру комплектування у Києві розгорівся через припаркований поруч автомобіль. Поліцейські запідозрили, що там є вибухівка й перекрили дорогу, почали перевірку водія.
Пізніше сталося відомо, що автомобіль належить військовим адвокатам. Вибухівки не знайшли, але автомобіль вирішили евакуювати. За словами адвоката Вікторії Павленко, пояснюють це тим, що необхідна ще одна перевірка.
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