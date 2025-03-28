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Під час конфлікту біля ТЦК у Києві сталася бійка — відео

28 березня 2025 16:11
Ольга Антоновська - редактор
Конфлікт біля ТЦК у Києві — між чоловіками сталася бійка
Поліцейські та цивільні біля ТЦК у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ольга Антоновська - редактор

Біля Голосіївського ТЦК у Києві сталася бійка між чоловіками у військовій формі та цивільними. Постраждалого забрати у лікарню.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у п'ятницю, 28 березня.

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Бійка біля ТЦК у Києві

У Києві біля центру комплектування стався конфлікт. Один з чоловіків у військовій формі, ймовірно працівник ТЦК, штовхнув на землю хлопця.

Біля ТЦК у Києві сталась бійка
Чоловіки біля ТЦК. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Біля ТЦК у Києві сталась бійка
Конфлікт біля центру комплектування у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після інциденту постраждалого оглянули медики в кареті "швидкої". Наразі подробиць про його стан невідомо.

Тим часом конфлікт біля Голосіївського ТЦК продовжує набирати обертів. На місці працюють медики та правоохоронці. Один з чоловіків заліз на евакуатор, аби автомобіль військових адвокатів не забрали. Попередньо, йдеться про блогера відомого як "Київський ревізор".

Біля ТЦК у Києві сталась бійка
Чоловік стоїть на евакуаторі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Біля ТЦК у Києві сталась бійка
Чоловік виліз на евакуатор, аби не забрали авто. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, конфлікт біля Голосіївського територіального центру комплектування у Києві розгорівся через припаркований поруч автомобіль. Поліцейські запідозрили, що там є вибухівка й перекрили дорогу, почали перевірку водія.

Пізніше сталося відомо, що автомобіль належить військовим адвокатам. Вибухівки не знайшли, але автомобіль вирішили евакуювати. За словами адвоката Вікторії Павленко, пояснюють це тим, що необхідна ще одна перевірка.

Київ бійка конфлікт ТЦК та СП військовослужбовці правоохоронці
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