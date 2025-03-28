Конфликт возле ТЦК в Киеве — между мужчинами произошла драка

Полицейские и гражданские возле ТЦК в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Возле Голосеевского ТЦК в Киеве произошла драка между мужчинами в военной форме и гражданскими. Пострадавшего забрали в больницу.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в пятницу, 28 марта.

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Драка возле ТЦК в Киеве

В Киеве возле центра комплектования произошел конфликт. Один из мужчин в военной форме, вероятно работник ТЦК, толкнул на землю парня.

Мужчины возле ТЦК. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Конфликт у центра комплектования в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После инцидента пострадавшего осмотрели медики в карете "скорой". Сейчас подробностей о его состоянии не известно.

Тем временем конфликт возле Голосеевского ТЦК продолжает набирать обороты. На месте работают медики и правоохранители. Один из мужчин залез на эвакуатор, чтобы автомобиль военных адвокатов не забрали. Предварительно, речь идет о блогере известного как "Киевский ревизор".

Мужчина стоит на эвакуаторе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мужчина вылез на эвакуатор, чтобы не забрали авто. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, конфликт возле Голосеевского территориального центра комплектования в Киеве разгорелся из-за припаркованного рядом автомобиля. Полицейские заподозрили, что там есть взрывчатка и перекрыли дорогу, начали проверку водителя.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит военным адвокатам. Взрывчатки не нашли, но автомобиль решили эвакуировать. По словам адвоката Виктории Павленко, объясняют это тем, что необходима еще одна проверка.