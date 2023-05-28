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Під час нічної атаки на Київ було травмовано рятувальника, — Кличко

28 травня 2023 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під час нічної атаки на Київ було травмовано рятувальника, — Кличко
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 28 травня, російські окупанти атакували Київ. Вони використовували дрони. Внаслідок атаки загинула одна людина, двоє травмувалися, у тому числі рятувальник.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону, передає КМДА.

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Кличко наголосив, що ворог таким підступним чином хотів залякати українську столицю в День народження міста.

"Нам вирішили зіпсувати День міста. Але наші сили ППО біля столиці та в повітряному просторі Києва знищили близько 40 безпілотників. А загалом в Україні, як ви знаєте, запустили 54 дрони, 52 були збиті нашими ППО. Тобто, основна кількість "шахедів" була спрямована саме на столицю. Внаслідок  падіння уламків є руйнування в кількох районах Києва. Одна людина загинула — 41-річний чоловік. Двоє госпіталізованих — 35-річна жінка, вона в реанімації. І один рятувальник, якого придавило бетонною плитою під час рятувальної операції на одному з обʼєктів. Сподіваюся, лікарі швидко поставлять його на ноги, і він повернеться до виконання своїх обов’язків", — сказав Кличко.

Київський міський голова також повідомив, що столиця постійно покращує систему ППО та оповіщення людей про тривогу.

"Ми беремо найкращій світовий досвід. Встановлюємо систему оповіщення, яка може працювати й під час відключень електроенергії. Бо для нас важлива безпека людей. Також посилюємо оборону столиці, зокрема протиповітряну. Нам в цьому дуже допомагають наші іноземні партнери. І ми за це їм дуже вдячні", — додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня, у Києві пролунала серія вибухів. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого.

Також ми писали, у КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога. 

Додамо, у командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по Україні 54 ударні дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.

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