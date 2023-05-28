Во время ночной атаки на Киев был травмирован спасатель, — Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ночью, 28 мая, российские оккупанты атаковали Киев. Они использовали дроны. В результате атаки погиб один человек, двое травмировались, в том числе спасатель.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона, передает КГВА.

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Кличко подчеркнул, что враг таким коварным образом хотел запугать украинскую столицу в День рождения города.

"Нам решили испортить День города. Но наши силы ПВО возле столицы и в воздушном пространстве Киева уничтожили около 40 беспилотников. А всего в Украине, как вы знаете, запустили 54 дрона, 52 были сбиты нашими ПВО. То есть, основное количество "шахедов" было направлено именно на столицу. В результате падения обломков есть разрушения в нескольких районах Киева. Один человек погиб — 41-летний мужчина. Двое госпитализированных — 35-летняя женщина, она в реанимации. И один спасатель, которого придавило бетонной плитой во время спасательной операции на одном из объектов. Надеюсь, врачи быстро поставят его на ноги, и он вернется к выполнению своих обязанностей", — сказал Кличко.

Киевский мэр также сообщил, что столица постоянно улучшает систему ПВО и оповещения людей о тревоге.

"Мы берем лучший мировой опыт. Устанавливаем систему оповещения, которая может работать и во время отключений электроэнергии. Потому что для нас важна безопасность людей. Также усиливаем оборону столицы, в частности противовоздушную. Нам в этом очень помогают наши иностранные партнеры. И мы за это им очень благодарны", — добавил Кличко.

Напомним, в ночь на 28 мая, в Киеве прозвучала серия взрывов. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем.

Также мы писали, что в КГВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Добавим, в командовании Воздушных сил рассказали, что Россия выпустила по Украине 54 ударных дрона Shahed-136/131. 52 из них были сбиты украинскими защитниками.