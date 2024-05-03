Під час відновлення Бородянки на Київщині "зникли" 20 млн гривень, — Держаудитслужба

Процес відбудови Бородянки. Фото ілюстративне: Олексій Кулеба/Telegram

В селищі Бородянка Київської області зникли з місцевого бюджету 20 мільйонів гривень. Факт викрадення грошей, призначених на відновлення селища, зафіксували під час ревізії селищної ради.

Про це інформує пресслужба Держаудитслужби.

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Як зазначається, основна частина порушень, сумою у 14 млн грн — відсутність металопластикових вікон, які селищна рада мала встановити в рамках відбудови Київщини. Роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, які в декілька разів перевищували ринкові. Внаслідок цього виник неефективний розподіл бюджету на суму у 5,2 млн грн.

Також згідно з чек-листами за програмою "єВідновлення", на ремонт пошкоджених будинків надавали грошову допомогу на суму у 2,6 млн грн. Та як стало відомо, таку ж суму було витрачено на ті ж роботи, які призвело до їхнього фактичного подвоєння.

Держаудитслужба пояснила, що подібний підхід стає причиною подвійного фінансування окремих осіб коштом інших платників податків. Всю інформацію відомство передало до Генпрокуратури для порушення кримінальної справи.

Скриншот допису Держаудитслужби

Нагадаємо, раніше київська прокуратура передала до суду справу столичних чиновників, які переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг.

Також у столиці судитимуть групу лікарів, які з головами ВЛК, ставили ухилянтам фальшиві діагнози за 3 тис. доларів.