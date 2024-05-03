Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Під час відновлення Бородянки на Київщині "зникли" 20 млн гривень, — Держаудитслужба arrow

Під час відновлення Бородянки на Київщині "зникли" 20 млн гривень, — Держаудитслужба

3 травня 2024 20:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Під час відновлення Бородянки на Київщині "зникли" 20 млн гривень, — Держаудитслужба
Процес відбудови Бородянки. Фото ілюстративне: Олексій Кулеба/Telegram
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В селищі Бородянка Київської області зникли з місцевого бюджету 20 мільйонів гривень. Факт викрадення грошей, призначених на відновлення селища, зафіксували під час ревізії селищної ради.

Про це інформує пресслужба Держаудитслужби.

Читайте також:

В Бородянці викрали гроші на відбудову селища

Як зазначається, основна частина порушень, сумою у 14 млн грн — відсутність металопластикових вікон, які селищна рада мала встановити в рамках відбудови Київщини. Роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, які в декілька разів перевищували ринкові. Внаслідок цього виник неефективний розподіл бюджету на суму у 5,2 млн грн. 

Також згідно з чек-листами за програмою "єВідновлення", на ремонт пошкоджених будинків надавали грошову допомогу на суму у 2,6 млн грн. Та як стало відомо, таку ж суму було витрачено на ті ж роботи, які призвело до їхнього фактичного подвоєння. 

Держаудитслужба пояснила, що подібний підхід стає причиною подвійного фінансування окремих осіб коштом інших платників податків. Всю інформацію відомство передало до Генпрокуратури для порушення кримінальної справи.

бородянка корупція
Скриншот допису Держаудитслужби

Нагадаємо, раніше київська прокуратура передала до суду справу столичних чиновників, які переплатили 5,5 млн гривень за неякісну сіль для доріг.

Також у столиці судитимуть групу лікарів, які з головами ВЛК, ставили ухилянтам фальшиві діагнози за 3 тис. доларів.

корупція
гроші
Україна
Київська область
Бородянка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів