Во время восстановления Бородянки в Киевской области "исчезли" 20 млн гривен, — Госаудитслужба

Процесс восстановления Бородянки. Фото иллюстративное: Алексей Кулеба/Telegram

В поселке Бородянка в Киевской области исчезли из местного бюджета 20 млн грн. Факт похищения денег, предназначенных для восстановления поселка, зафиксировали во время ревизии поселкового совета.

Об этом информирует пресс-служба Госаудитслужбы.

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Как отмечается, основная часть нарушений суммой в 14 млн грн — отсутствие металлопластиковых окон, которые поселковый совет должен был установить в рамках восстановления Киевской области. Работы по восстановлению окон и дверей проводились по ценам, в несколько раз превышавшим рыночные. В результате возникло неэффективное распределение бюджета на сумму в 5,2 млн грн.

Также согласно чек-листам по программе "єВідновлення", на ремонт поврежденных домов оказывали денежную помощь на сумму 2,6 млн грн. Но как стало известно, такая же сумма была израсходована на те же работы, которые привели к их фактическому удвоению.

Госаудитслужба пояснила, что подобный подход становится причиной двойного финансирования отдельных лиц за счет других налогоплательщиков. Всю информацию ведомство передало в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Скриншот сообщения Госаудитслужбы

Напомним, ранее киевская прокуратура передала в суд дело столичных чиновников, переплативших 5,5 млн грн за некачественную соль для дорог.

Также в столице будут судить группу врачей, которые с председателями ВВК ставили уклонистам фальшивые диагнозы за 3 тыс. долларов.