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У Києві група лікарів з головами ВЛК ставила ухилянтам фальшиві діагнози за 3 тис. доларів

1 травня 2024 14:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві група лікарів з головами ВЛК ставила ухилянтам фальшиві діагнози за 3 тис. доларів
Слідчі дії у кабінеті підозрюваної. Фото: Київська міська прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві судитимуть лікарів, які виписували фальшиві діагнози для ухилянтів за три тисячі доларів. З-поміж десяти зловмисників двоє — очільники військово-лікарських комісій.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у середу, 1 травня.

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Виписували фальшиві діагнози ухилянтам

У Києві злочинна група із десяти лікарів, серед яких двоє є очільниками ВЛК, шляхом підроблення документів організувала незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Двоє завідувачів неврологічних відділень столичних медзакладів, завідувач центру нейрохірургії, лікар-нейрохірург, лікар-психіатр, лікар-невролог, лікар-рентгенолог, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги, двоє голів ВЛК засвідчували наявність у військовозобов'язаних чоловіків тяжких захворювань.  

Встановлені фальшиві діагнози ставали підставою для визнання цих ухилянтів тимчасово непридатними для військової служби. Це давало їм можливість перетнути кордон і потім не повертатися до країни. 
 
За свої послуги зловмисники брали від трьох до чотирьох тисяч доларів. Тепер цим людям загрожує позбавлення волі строком на 9 років. Окрім того, їх позбавлять права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

слідчі дії працівників прокуратури
Слідчий спілкується з підозрюваною. Фото: Київська міська прокуратура
слідчі в кабінеті підозрюваного
Слідчі дії у кабінеті підозрюваного. Фото: Київська міська прокуратура
працівники прокуратури з підозрюваним
Працівники прокуратури і підозрюваний. Фото: Київська міська прокуратура
прокуратура
Гроші, вилучені у зловмисників. Фото: Київська міська прокуратура

Раніше ми повідомляли, що у Києві завідувач психіатричного відділення лікарні видавав неправдиві документи щодо діагнозів чоловіків. Таким чином, військовозобов'язані могли уникати мобілізації.

Також ми писали, що у Києві викрили чоловіка, який допомагав ухилянтам отримати медичні довідки про інвалідність для виїзду за кордон.

Київ
корупція
хабар
Україна
прокуратура
ВЛК
ухилянти

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