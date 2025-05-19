Під Києвом дівчата побилися у електричці — поліція отримала відео

Дві дівчини побилися у електричці. Фото: скриншот

У місті Вишневе, що на Київщині, дві дівчини-підлітки влаштували бійку у вагоні електрички. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області.

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Деталі справи

Правоохоронці повідомили про відео, на якому між двома дівчатами відбувається бійка. Його виявили в мережі.

На відео зафіксовано, як підлітки ображають одна одну та завдають ударів руками й ногами. У цей час за кадром чути сміх і нецензурну лексику від осіб, які знімають інцидент.

Удари були настільки сильними, що в однієї з дівчат вирвалося пасмо волосся. Спочатку очевидці закликають їх припинити бійку, однак наприкінці звучить заклик "добити повністю" одну з учасниць.

Правоохоронці зареєстрували звернення громадян у Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі триває перевірка, у ході якої встановлюються всі причетні до інциденту особи. Після завершення перевірки події буде надано правову оцінку відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, що у Білій Церкві нещодавно завершилося досудове розслідування гучної справи щодо жорстокого нападу на 12-річну школярку. Подія трапилася ще в січні 2025 року та викликала широкий суспільний резонанс.

Крім того, у Києві чотирьох підлітків звинувачують у побитті військовослужбовця в Гідропарку.