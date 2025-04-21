Напад на військового у Гідропарку у Києві — чотирьом підліткам повідомили про підозру

Група підлітків нападають на військового. Фото: скриншот

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чотирьом підліткам, які побили військового у Гідропарку. Їх звинувачують у хуліганстві.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у понеділок, 21 квітня.

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Деталі розслідування

У матеріалах слідства вказано, що 18 квітня група підлітків, серед яких троє 17-річних та 15-річний хлопець спровокувала конфлікт з військовослужбовцем у столичному Гідропарку.

"Чоловік проходить службу в одному з підрозділів Нацгвардії та приїхав до столиці у відпустку. Зі слів очевидців, спочатку підозрювані сперечалися з іншими чоловіками, а згодом почали конфлікт з військовим", — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі додали, що нападникам на військового повідомили про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб.

"Санкція статті передбачає покарання на строк до 4 років позбавлення волі. До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", — підсумували правоохоронці.

Раніше кандидатка психологічних наук Віра Романова в ефірі Ранок.LIVE заявила, що побиття військового підлітками в Києві могли організувати з Росії.

Також ми писали, що правоохоронці показали фото причетних до нападу на військового.