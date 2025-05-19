Под Киевом девушки подрались в электричке - полиция получила видео

Две девушки подрались в электричке. Фото: скриншот

В городе Вишневое Киевской области две девушки-подростка устроили драку в вагоне электрички. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

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Детали дела

Правоохранители сообщили о видео, на котором между двумя девушками происходит драка. Его обнаружили в сети.

На видео зафиксировано, как подростки оскорбляют друг друга и наносят удары руками и ногами. В это время за кадром слышен смех и нецензурная лексика от лиц, которые снимают инцидент.

Удары были настолько сильными, что у одной из девушек вырвалась прядь волос. Сначала очевидцы призывают их прекратить драку, однако в конце звучит призыв "добить полностью" одну из участниц.

Правоохранители зарегистрировали обращение граждан в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Сейчас продолжается проверка, в ходе которой устанавливаются все причастные к инциденту лица. После завершения проверки события будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что в Белой Церкви недавно завершилось досудебное расследование громкого дела о жестоком нападении на 12-летнюю школьницу. Происшествие случилось еще в январе 2025 года и вызвало широкий общественный резонанс.

Кроме того, в Киеве четырех подростков обвиняют в избиении военнослужащего в Гидропарке.