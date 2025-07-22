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Головна Київ Під Києвом невідомий вистрелив у чоловіка — деталі від поліції

Під Києвом невідомий вистрелив у чоловіка — деталі від поліції

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Дата публікації: 22 липня 2025 10:58
У Василькові на Київщині сталася стрілянина — деталі
Поліція на місці стрілянини. Ілюстративне фото: Нацполіція

У місті Васильків Київської області чоловік вистрелив в іншого громадянина, який перебував в авто. Потерпілого ушпиталили з пораненням.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київщини у Telegram у вівторок, 22 липня.

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Стрілянина у Василькові

Так, вчора о 22:50 у Василькові невідомий підійшов до авто місцевого мешканця Range Rover. Після цього він кілька разів вистрелив у водія, потерпілого ушпиталили з вогнепальними пораненнями. 

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за 
фактом замаху на умисне вбивство, триває розшук нападника.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, нещодавно у Деснянському районі невідомий вбив чоловіка прямо у його автомобілі.

Крім того, у Голосіївському районі на території житлового комплексу вбили співробітника СБУ

Згодом правоохоронці встановили, що вбивцями виявилися громадяни іншої країни, які скоїли злочин на замовлення російських спецслужб. Під час затримання вони чинили збройний опір, тому були ліквідовані.

Київ стрілянина поліція Київська область Кримінал
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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