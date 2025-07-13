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Головна Київ Вбивство співробітника СБУ — виконавцями виявились іноземці

Вбивство співробітника СБУ — виконавцями виявились іноземці

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Дата публікації: 13 липня 2025 14:06
У Києві ліквідували двох іноземців, які вбили працівника СБУ
Співробітники СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

У Києві у неділю, 13 липня, було ліквідовано виконавців вбивства співробітника СБУ. Ними виявилися іноземці, які виконували замовлення спецслужб Росії.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Правоохоронці встановили виконавців вбивства співробітника СБУ Івана Воронича. Ними виявились чоловік та жінка, які є громадянами іншої країни.

Завдання здійснювалося на замовлення ворожої спецслужби: вони отримали інформацію про схрон зі зброєю, за допомогою якої скоїли злочин. Після вбивства виконавці намагались "залягти на дно", але поліція та СБУ встановили їхнє місцеперебування.

Під час затримання вони чинили збройний опір, тому правоохоронці ліквідували їх. Тривають слідчі дії.

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Скриншот допису Нацполіції
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Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, 10 липня у Голосіївському районі Києва вбили 50-річного співробітника СБУ, коли той вийшов з будинку й прямував до авто. 

Також нещодавно у Деснянському районі Києва сталася стрілянина, в якій загинув чоловік.

СБУ Київ вбивство стрілянина поліція
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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