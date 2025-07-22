В Василькове Киевской области произошла стрельба - детали

Полиция на месте стрельбы. Иллюстративное фото: Нацполиция

В городе Васильков Киевской области мужчина выстрелил в другого гражданина, который находился в авто. Пострадавшего госпитализировали с ранением.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины в Telegram во вторник, 22 июля.

Реклама

Читайте также:

Стрельба в Василькове

Так, вчера в 22:50 в Василькове неизвестный подошел к авто местного жителя Range Rover. После этого он несколько раз выстрелил в водителя, пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Следователи полиции начали уголовное производство по

факту покушения на умышленное убийство, продолжается розыск нападавшего.

Скриншот поста полиции

Напомним, недавно в Деснянском районе неизвестный убил мужчину прямо в его автомобиле.

Кроме того, в Голосеевском районе на территории жилого комплекса убили сотрудника СБУ.

Впоследствии правоохранители установили, что убийцами оказались граждане другой страны, которые совершили преступление по заказу российских спецслужб. Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление, поэтому были ликвидированы.