ДТП у Київській області — під Бучею сталась смертельна аварія

Під Києвом сталася смертельна ДТП — деталі від поліції
У Бучанському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Київщини.
Обставини ДТП
За інформацією поліції, аварія сталася у ніч проти 22 березня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин між селищами Немішаєве та Бородянка.
"Попередньо правоохоронці встановили, що 28-річний водій Chevrolet, рухаючись в напрямку столиці, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з вантажівкою, під керуванням 41-річного чоловіка. Внаслідок ДТП, водій Chevrolet від отриманих травм загинув на місці події", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що слідче управління поліції Київської області розпочало досудове розслідування щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.
Раніше на Київщині водій на смерть збив велосипедиста. Також ми писали, що у Києві судитимуть жінку, яка в стані алкогольного сп’яніння скоїла смертельну ДТП.
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