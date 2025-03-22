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Під Києвом сталася смертельна ДТП — деталі від поліції

22 березня 2025 21:51
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
ДТП у Київській області — під Бучею сталась смертельна аварія
Легковий автомобіль, що потрапив у ДТП. Фото: поліція Київщини
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Бучанському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

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Обставини ДТП

За інформацією поліції, аварія сталася у ніч проти 22 березня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин між селищами Немішаєве та Бородянка.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 28-річний водій Chevrolet, рухаючись в напрямку столиці, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з вантажівкою, під керуванням 41-річного чоловіка. Внаслідок ДТП, водій Chevrolet від отриманих травм загинув на місці події", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що слідче управління поліції Київської області розпочало досудове розслідування щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

ДТП під Бучею
Вантажівка, що стала учасницею ДТП. Фото: поліція Київщини

Раніше на Київщині водій на смерть збив велосипедиста. Також ми писали, що у Києві судитимуть жінку, яка в стані алкогольного сп’яніння скоїла смертельну ДТП.

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