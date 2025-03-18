ДТП у Києві на вулиці Василя Липківського — жінці загрожує покарання за п'яне водіння і смертельну аварію

Місце аварії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть жінку, яка в стані алкогольного сп’яніння скоїла смертельну ДТП. В аварії загинуло двоє її пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у вівторок, 18 березня.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що ДТП сталася вночі 28 грудня 2024 року. За кермом перебувала 41-річна жінка.

"Встановлено, що водійка автомобіля "Tesla Model 3", рухаючись по вул. Василя Липківського, повертаючи ліворуч, не впоралась з керуванням автомобіля, в результаті чого його винесло на тротуар, де машина зіткнулася з парканом та перекинулася на дах. Швидкість автомобіля становила 97 км/год при дозволеній у місті у 50 км/год", — йдеться у повідомленні.

Розбита автівка. Фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі зазначили, що внаслідок аварії на місці загинули 40-річний пасажир та 41-річна пасажирка.

"Проведена експертиза зафіксувала у кермувальниці автомобіля 3,16 проміле алкоголю", — наголосили правоохоронці.

Автівка від удару перекинулася. Фото: Київська міська прокуратура

Що загрожує

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

А напередодні у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої є постраждалі.

Також ми писали, що у Києві на Музейному провулку на Печерську три автомобілі опинилися в проваллі.