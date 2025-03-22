ДТП в Киевской области — под Бучей произошла смертельная авария

Легковой автомобиль, попавший в ДТП. Фото: полиция Киевской области

В Бучанском районе Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Обстоятельства ДТП

По информации полиции, авария произошла в ночь на 22 марта на автодороге Киев-Ковель-Ягодин между поселками Немешаево и Бородянка.

"Предварительно правоохранители установили, что 28-летний водитель Chevrolet, двигаясь в направлении столицы, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовиком, под управлением 41-летнего мужчины. В результате ДТП, водитель Chevrolet от полученных травм погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что следственное управление полиции Киевской области начало досудебное расследование относительно нарушения правил безопасности дорожного движения.

Грузовик, который стал участником ДТП. Фото: полиция Киевской области

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