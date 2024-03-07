Под КГГА прошла акция памяти победоносных героев-диверсантов
Под Киевской городской государственной администрацией в четверг, 7 марта, прошла акция памяти победоносных героев-диверсантов. Люди выкрикивали: "Они отдают за нас жизнь".
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.
Акция памяти победоносных героев-диверсантов
Неравнодушные киевляне собрались, чтобы поддержать защитников Украины. Они еще раз напомнили власти выделять средства на ВСУ.
Участники акции помолились за воинов и почтили память погибших героев минутой молчания.
Напомним, в Киеве на Аскольдовой могиле чтят память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сегодня годовщина гибели легендарного боевого командира Вооруженных сил Украины.
Также 3 марта в Киеве прошла акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка специального назначения "Азов". На Львовской площади столицы собрались сотни побратимов и родственников пленников.
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