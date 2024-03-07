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Под КГГА прошла акция памяти победоносных героев-диверсантов

7 марта 2024 22:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Под КГГА прошла акция памяти победоносных героев-диверсантов
Акция памяти победоносных героев-диверсантов под КГГА. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Под Киевской городской государственной администрацией в четверг, 7 марта, прошла акция памяти победоносных героев-диверсантов. Люди выкрикивали: "Они отдают за нас жизнь".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

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Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

Акция памяти победоносных героев-диверсантов

Неравнодушные киевляне собрались, чтобы поддержать защитников Украины. Они еще раз напомнили власти выделять средства на ВСУ.

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Акция памяти победоносных героев-диверсантов. Фото: Новини.LIVE
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Акция памяти победоносных героев-диверсантов. Фото: Новини.LIVE

Участники акции помолились за воинов и почтили память погибших героев минутой молчания.

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Акция памяти победоносных героев-диверсантов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве на Аскольдовой могиле чтят память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сегодня годовщина гибели легендарного боевого командира Вооруженных сил Украины.

Также 3 марта в Киеве прошла акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка специального назначения "Азов". На Львовской площади столицы собрались сотни побратимов и родственников пленников.

Киев
ВСУ
украинцы
КГГА
Украина
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бюджет

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