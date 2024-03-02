У Києві пройшла масштабна акція під КМДА на підтримку ЗСУ
У Києві у суботу, 2 березня, традиційно пройшла акція в підтримку Збройних сил України. Під стінами Київської міської державної адміністрації люди закликали владу виділяти більше грошей на потреби армії.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Акція киян під КМДА
Вимоги киян незмінні — спрямовувати більше коштів на потреби українських захисників, а не на благоустрій міста.
До акції долучилися також діти. Вони змалечку розуміють, які витрати коштів є пріоритетними.
"Мій тато повернувся "на щиті", тому що грошей для ЗСУ недостатньо!" — напис на плакаті дівчинки, яка взяла участь в акції під КМДА.
Під час акції киян повз КМДА везли загиблого українського військового. Усі активісти та перехожі стали на коліно, віддаючи шану захиснику.
Акція завершилася гімном, патріотичними гаслами та хвилиною мовчання.
Нагадаємо, серед учасників протесту був і колектив редакції Новини.LIVE, співробітники якого тримали в руках плакати з інформацією про витрати КМДА на бруківку в столиці під час повномасштабної війни.
Також аналогічна акція пройшла під стінами КМДА 24 лютого. Активісти вимагали більше коштів на потреби армії.
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