У Києві пройшла масштабна акція під КМДА на підтримку ЗСУ

Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

У Києві у суботу, 2 березня, традиційно пройшла акція в підтримку Збройних сил України. Під стінами Київської міської державної адміністрації люди закликали владу виділяти більше грошей на потреби армії.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Акція киян під КМДА

Вимоги киян незмінні — спрямовувати більше коштів на потреби українських захисників, а не на благоустрій міста.

Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

До акції долучилися також діти. Вони змалечку розуміють, які витрати коштів є пріоритетними.

"Мій тато повернувся "на щиті", тому що грошей для ЗСУ недостатньо!" — напис на плакаті дівчинки, яка взяла участь в акції під КМДА.

Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Мітинг киян під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Під час акції киян повз КМДА везли загиблого українського військового. Усі активісти та перехожі стали на коліно, віддаючи шану захиснику.

Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

Акція завершилася гімном, патріотичними гаслами та хвилиною мовчання.

Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

Нагадаємо, серед учасників протесту був і колектив редакції Новини.LIVE, співробітники якого тримали в руках плакати з інформацією про витрати КМДА на бруківку в столиці під час повномасштабної війни.

Також аналогічна акція пройшла під стінами КМДА 24 лютого. Активісти вимагали більше коштів на потреби армії.