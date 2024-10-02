У Києві оприлюднили результати моніторингу укриттів — люди вийшли на мітинг

Мітинг під КМДА 2 жовтня. Фото: скриншот з відео

Під стінами Київської міської державної адміністрації у середу, 2 жовтня, відбувся мітинг. На ньому оприлюднили результати тримісячного моніторингу укриттів у столиці та інших містах.

Про це повідомляє "5 канал".

Читайте також:

Акція у Києві

У результатах йдеться, що 37% укриттів у Києві — зачинені, а до 50% бомбосховищ не мають жодного вказівника.

Також відомо, що лише у 30% укриттів можна потрапити з домашніми улюбленцями.

Нагадаємо, спеціалізована екологічна прокуратура домоглася через суд заборони забудови островів Труханів і Венеціанський, що у Києві. Відтепер вони перебуватимуть під охороною.

Також 1 жовтня у Києві десятки людей вийшли на Майдан Незалежності, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв, де о 09:00 всі учасники акції долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання.