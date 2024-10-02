В Киеве обнародовали результаты мониторинга укрытий — люди вышли на митинг

Митинг под КГГА 2 октября. Фото: скриншот с видео

Под стенами Киевской городской государственной администрации в среду, 2 октября, прошел митинг. На нем обнародовали результаты трехмесячного мониторинга укрытий в столице и других городах.

Об этом сообщает "5 канал".

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В результатах говорится, что 37% укрытий в Киеве — закрыты, а до 50% бомбоубежищ не имеют ни одного указателя.

Также известно, что только в 30% укрытий можно попасть с домашними питомцами.

Напомним, специализированная экологическая прокуратура добилась через суд запрета застройки островов Труханов и Венецианского в Киеве. Теперь они будут находиться под охраной.

Также 1 октября в Киеве десятки человек вышли на Майдан Независимости, чтобы почтить память погибших Героев, где в 09:00 все участники акции присоединились к общенациональной минуте молчания.