У Києві протест малого бізнесу під КМДА — підприємці оголосили голодування

Жінки протестують. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві під стінами КМДА розпочалася безстрокова акція протесту представників малого бізнесу. Зранку 10 червня на Хрещатику зібралися підприємці, які виступили проти рішення Київради №915/8881, що, за їхніми словами, фактично знищує малий бізнес.

Новини.LIVE побували на акції протесту.

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Акція розпочалася під гаслами підтримки малого бізнесу у складний воєнний період. Учасники звинувачують столичну владу в тому, що під виглядом так званого благоустрою міста насправді відбувається усунення МАФів, які роками забезпечували містян товарами та створювали робочі місця. Втім, замість демонтовуваних конструкцій, на думку протестувальників, планується встановлення нових МАФів, однак уже з іншими власниками.

Жінка тримає плакат. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Особливе обурення викликала нова практика оренди не земельних ділянок, а окремих елементів благоустрою, зокрема асфальту, як "індивідуально визначеного майна". Підприємці наголосили, що така підміна понять є грубим порушенням земельного законодавства.

Одна із підприємець розповіла, що працює у Дніпровському районі з 1995 року. Вона зауважила, що у разі знесення МАФів, сотні людей залишаться без грошей та робочих місць.

"Ми прийшли з вимогами зупинити аукціони, демонтажі, так як ми працюєм, платим податки. В мене, наприклад, працює вся сім'я. Якщо зараз знесуть кіоски, ми залишимося зовсім без засобів для існування", — зауважила жінка.

Вона також додала, що влада спеціально завищує ціни на місці. Зокрема, у Печерському районі "найдешевше місце" здавали за 100 тисяч гривень за 10 кв.м.

"Я таких грошей не заробляю, звожу кінці з кінцями. Тільки працюємо на зарплату людям, які в мене працюють, я не можу вистачити людей на вулицю. Вимоги в нас, щоб нас не чіпали. Тому що військовий стан в країні, ми хочем працювати, ми хочем бути в Україні, не виїжджати за кордон, платити податки до бюджету і створювати робочі місця", — підсумувала підприємиця.

Жінки протестують проти рішення КМДА. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Акція протесту в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Протестувальники вимагали скасування рішення Київради, захисту чинних підприємців та припинення, як вони зазначили, "рейдерських схем за участі чиновників". Деякі учасники оголосили про початок голодування, заявивши, що не готові мовчки спостерігати за знищенням своїх бізнесів під час війни.

Організатори повідомили, що акція має безстроковий характер і триватиме доти, доки міська влада не піде на діалог із підприємцями. Наразі мер Києва Віталій Кличко не вийшов до протестувальників.

Нагадаємо, громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея заявив, що влада столиці наразі сконцентрована "в одних руках".

Інший член громадської ради заявив, що столицею керує "дві міські ради". Одна діє в правовому режимі та із дотриманням законодавства, а інша — у власних політичних інтересах.