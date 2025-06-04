У Києві фактично існує юридична та політична Київради - Дмитро Калько

Член громадської ради при КМДА Дмитро Калько. Фото: Вечірній Київ

У Києві фактично функціонують дві міські ради. Одна діє в межах закону, інша орієнтується виключно на політичні інтереси.

Про це повідомив член громадської ради при КМДА Дмитро Калько в ефірі програми "Київський час".

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На думку Калька, формально Київрада працює, як того вимагає закон, проте на практиці значна частина її діяльності підпорядковується політичним іграм та домовленостям.

"Я як юрист бачу дві Київради. Одна Київрада — у суді... А є друга Київрада — Київрада у Київраді. Там є політична воля, відсутність політичної волі. Там усе про політику, там немає закону", — зазначив він.

За словами Калька, саме політична доцільність часто стає визначальним фактором у прийнятті рішень.

У результаті, попри формальне функціонування органу місцевого самоврядування, багато важливих питань блокуються не через правові перепони, а через політичні домовленості.

Нагадаємо, що Геннадій Кривошея, очільник громадської ради при КМДА, звернув увагу на відсутність реального розподілу повноважень у столиці. Він зазначив, що попри заявлену децентралізацію, ключові важелі управління залишаються зосередженими в одному центрі.

А 30 травня очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про призначення нових керівників у чотирьох районах Києва. Зміни торкнулися Дарницького, Деснянського, Дніпровського та Святошинського районів.