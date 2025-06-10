В Киеве протест малого бизнеса под КГГА — предприниматели объявили голодовку

Женщины протестуют. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве под стенами КГГА началась бессрочная акция протеста представителей малого бизнеса. Утром 10 июня на Крещатике собрались предприниматели, которые выступили против решения Киевсовета №915/8881, что, по их словам, фактически уничтожает малый бизнес.

Новини.LIVE побывали на акции протеста.

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Акция началась под лозунгами поддержки малого бизнеса в сложный военный период. Участники обвиняют столичную власть в том, что под видом так называемого благоустройства города на самом деле происходит устранение МАФов, которые годами обеспечивали горожан товарами и создавали рабочие места. Впрочем, вместо демонтируемых конструкций, по мнению протестующих, планируется установка новых МАФов, однако уже с другими владельцами.

Женщина держит плакат. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Особое возмущение вызвала новая практика аренды не земельных участков, а отдельных элементов благоустройства, в частности асфальта, как "индивидуально определенного имущества". Предприниматели отметили, что такая подмена понятий является грубым нарушением земельного законодательства.

Одна из предпринимательниц рассказала, что работает в Днепровском районе с 1995 года. Она отметила, что в случае сноса МАФов, сотни людей останутся без денег и рабочих мест.

"Мы пришли с требованиями остановить аукционы, демонтажи, так как мы работаем, платим налоги. У меня, например, работает вся семья. Если сейчас снесут киоски, мы останемся совсем без средств к существованию", — отметила женщина.

Она также добавила, что власть специально завышает цены на месте. В частности, в Печерском районе "самое дешевое место" сдавали за 100 тысяч гривен за 10 кв.м.

"Я таких денег не зарабатываю, свожу концы с концами. Только работаем на зарплату людям, которые у меня работают, я не могу хватить людей на улицу. Требования у нас, чтобы нас не трогали. Потому что военное положение в стране, мы хотим работать, мы хотим быть в Украине, не выезжать за границу, платить налоги в бюджет и создавать рабочие места", — подытожила предпринимательница.

Женщины протестуют против решения КГГА. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция протеста в Киеве, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Протестующие требовали отмены решения Киевсовета, защиты действующих предпринимателей и прекращения, как они отметили, "рейдерских схем с участием чиновников". Некоторые участники объявили о начале голодовки, заявив, что не готовы молча наблюдать за уничтожением своих бизнесов во время войны.

Организаторы сообщили, что акция носит бессрочный характер и будет продолжаться до тех пор, пока городские власти не пойдут на диалог с предпринимателями. Пока мэр Киева Виталий Кличко не вышел к протестующим.

Напомним, общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея заявил, что власть столицы сейчас сконцентрирована "в одних руках".

Другой член общественного совета заявил, что столицей руководит "два городских совета". Один действует в правовом режиме и с соблюдением законодательства, а другой — в собственных политических интересах.