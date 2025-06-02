Децентралізація влади в Києві — Кривошея вказав на проблему

Голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея. Фото: Вечірній Київ

Голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея вказав на проблему з децентралізацією в Києві. За його словами, вся влада досі сконцентрована в одних руках.

Про це Геннадій Кривошея розповів в ефірі "Київського часу".

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Централізація влади в Києві

"У 2008-2009 році, коли регіони під Черновецького (Леоніда, колишнього мера Києва, — Ред.) ліквідовували в Києві ради, вони бачили тільки одну підставу навіщо це робити — повна централізація влади в одних руках. Зараз процес централізація влади в одних руках в Києві іде і залишається", — зазначив Кривошея.

За його словами, попри те, що Україна пройшла процес децентралізації, в Києві це лишається проблемою. Адже керівники комунальних підприємств, пологових будинків чи департаментів обираються на посади без конкурсів і звітують фактично лише міському голові столиці.

"Сьогодні кожен керівник відчуває, що у нього є тільки один керівник — це київський міський голова. Якщо він щось не так зробив — міський голова може відірвати цю ниточку і звільнити цього керівника", — уточнив Кривошея.

Голова громадської ради наголосив, що внаслідок цього голови адміністрацій мають проблеми з пошуком коштів, адже для цього "він має оббити всі пороги Київської ради". Раніше ж такі рішення ухвалювалися протягом тижня.

Нагадаємо, що керівник та засновник "VIHAREV architects and engineers" Микола Віхарєв назвав три слабкі місця Києва, через які столиця втрачає шанс на розвиток. За його словами, це питання безбар’єрного середовища, транспортної моделі та кризи довіри з боку інвесторів.

Також ми писали, що в п'ятницю, 30 травня, голова Київської ОВА Тимур Ткаченко призначив нових голів чотирьох районів столиці. Йдеться про Дарницький, Деснянський, Дніпровський та Святошинський.