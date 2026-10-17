Протест у здания КМВА: киевляне требуют отставки Кличко — фоторепортаж

Люди на митинге в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В центре Киева на Крещатике продолжается акция протеста против городских властей. Участники требуют отставки мэра Виталия Кличко и политической ответственности за проблемы столицы. Среди лозунгов протестующих — "Кличко на нары" и "Мэр в аварийном состоянии".

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама

Какие претензии предъявляют протестующие к Кличко

Организаторы подчеркивают, что городской бюджет должен в первую очередь обеспечивать безопасность жителей, обустройство убежищ и создание резервных коммунальных систем.

Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Они также критикуют расходы на декоративные объекты на фоне неудовлетворенных базовых потребностей столицы.

Парень с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Отдельные претензии касаются состояния общественного транспорта, уничтожения исторического наследия и игнорирования петиций и позиции общественности.

Читайте также:

Плакат на митинге. Фото: Новини.LIVE

Одним из вопросов, на которых акцентируют внимание участники акции, является закупка мобильных укрытий. В бюджете Киева на 2025 год на них предусмотрели 483 млн грн, однако закупки так и не состоялись.

Девушка с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, во время выступления в Верховной Раде Кличко не упомянул о мобильных укрытиях, которые городские власти должны были обустроить.

Девушка с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Среди претензий протестующих также фигурируют коррупционные дела с участием представителей городских властей. В частности, в деле "Чистый город" среди обвиняемых — бывшие заместители Кличко Петр Оленич и Александр Спасибко.

По версии НАБУ и САП, участники организации, которую возглавлял Денис Комарницкий, пытались завладеть земельными участками в Киеве стоимостью более 70 млн грн. Подготовительное судебное заседание по делу перенесли на 30 октября из-за неявки обвиняемых.

Протестующие продолжают требовать от городских властей ответственности за решения, которые, по их мнению, не соответствуют потребностям киевлян.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня в Киеве у здания КГВА началась акция протеста с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Участники выразили недовольство работой столичных властей и заявили о ряде нерешенных проблем.

Как сообщали Новини.LIVE, депутат Киевсовета Андрей Витренко раскритиковал подготовку столицы к зиме, оценив ее уровень ниже 60%. По его словам, Киев располагает лишь 56 МВт когенерационных мощностей из необходимых 200 МВт, а первые российские атаки уже привели к перебоям с электричеством, водой и отоплением.