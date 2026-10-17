Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Под КМВА люди собрались на протест против Кличко: фоторепортаж

Под КМВА люди собрались на протест против Кличко: фоторепортаж

Ua ru
17 октября 2026 13:52
Репортаж
Протест у здания КМВА: киевляне требуют отставки Кличко — фоторепортаж
Люди на митинге в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В центре Киева на Крещатике продолжается акция протеста против городских властей. Участники требуют отставки мэра Виталия Кличко и политической ответственности за проблемы столицы. Среди лозунгов протестующих — "Кличко на нары" и "Мэр в аварийном состоянии".

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама

Какие претензии предъявляют протестующие к Кличко

Организаторы подчеркивают, что городской бюджет должен в первую очередь обеспечивать безопасность жителей, обустройство убежищ и создание резервных коммунальных систем.

Под КМВА продолжается протест против Кличко: фоторепортаж - фото 1
Протестующие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Они также критикуют расходы на декоративные объекты на фоне неудовлетворенных базовых потребностей столицы.

Под КМВА продолжается протест против Кличко: фоторепортаж - фото 2
Парень с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Отдельные претензии касаются состояния общественного транспорта, уничтожения исторического наследия и игнорирования петиций и позиции общественности.

Читайте также:
Под КМВА продолжается протест против Кличко: фоторепортаж - фото 3
Плакат на митинге. Фото: Новини.LIVE

Одним из вопросов, на которых акцентируют внимание участники акции, является закупка мобильных укрытий. В бюджете Киева на 2025 год на них предусмотрели 483 млн грн, однако закупки так и не состоялись.

Под КМВА продолжается протест против Кличко: фоторепортаж - фото 4
Девушка с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, во время выступления в Верховной Раде Кличко не упомянул о мобильных укрытиях, которые городские власти должны были обустроить.

Под КМВА продолжается протест против Кличко: фоторепортаж - фото 5
Девушка с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Среди претензий протестующих также фигурируют коррупционные дела с участием представителей городских властей. В частности, в деле "Чистый город" среди обвиняемых — бывшие заместители Кличко Петр Оленич и Александр Спасибко.

По версии НАБУ и САП, участники организации, которую возглавлял Денис Комарницкий, пытались завладеть земельными участками в Киеве стоимостью более 70 млн грн. Подготовительное судебное заседание по делу перенесли на 30 октября из-за неявки обвиняемых.

Протестующие продолжают требовать от городских властей ответственности за решения, которые, по их мнению, не соответствуют потребностям киевлян.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня в Киеве у здания КГВА началась акция протеста с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Участники выразили недовольство работой столичных властей и заявили о ряде нерешенных проблем.

Как сообщали Новини.LIVE, депутат Киевсовета Андрей Витренко раскритиковал подготовку столицы к зиме, оценив ее уровень ниже 60%. По его словам, Киев располагает лишь 56 МВт когенерационных мощностей из необходимых 200 МВт, а первые российские атаки уже привели к перебоям с электричеством, водой и отоплением.

Виталий Кличко Киев отопительный сезон протесты война в Украине укрытия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации