Акція протесту біля КМДА з вимогою відставки Кличка 17 жовтня 2026 року. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві біля будівлі КМДА розпочалася акція з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Учасники протесту заявляють про багаторічні проблеми в управлінні столицею. Серед їхніх претензій — підготовка до зими, нестача укриттів і корупційні скандали.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у суботу, 17 жовтня.

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У Києві розпочалася акція з вимогою відставки Кличка

Сьогодні, 17 жовтня, учасники акції зібралися на Хрещатику, щоб висловити невдоволення роботою міської влади. Окрім проблем із підготовкою до холодного періоду та нестачі укриттів, організатори протесту критикують стан громадського транспорту, знищення історичної спадщини, бюджетні пріоритети й ігнорування позиції громади.

Акція протесту біля КМДА 17 жовтня 2026 року. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Окремі претензії стосуються забезпечення столиці мобільними укриттями. Раніше в КМДА повідомляли, що до кінця року планують закупити лише 14 таких споруд, тоді як потреба міста становить 620 укриттів. Перед цим Віталій Кличко обіцяв встановити близько 40–50 мобільних укриттів протягом місяця.

Люди вийшла на акцію протесту біля КМДА. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Водночас 15 жовтня журналістка Новини.LIVE Діана Шликова показала монтаж першого за п'ять років укриття біля зупинки "Парк імені Івана Багряного" на Берестейському проспекті.

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Кияни на акція протесту за відставку Кличка. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Корупційні скандали в команді Кличка

Серед претензій учасників протесту до міської влади також є корупційні скандали. Зокрема, у справі "Чисте місто" серед обвинувачених — колишні заступники Кличка в КМДА Петро Оленич та Олександр Спасибко.

Протестувальники з картонками на акції біля КМДА. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

За версією НАБУ і САП, організація на чолі з ексдепутатом Денисом Комарницьким контролювала земельні рішення столиці. Для отримання земельних ділянок без торгів, за версією слідства, використовували так звану "туалетну схему": реєстрували споруди, щоб оформити землю нібито для їх обслуговування.

15 жовтня Вищий антикорупційний суд розпочав підготовче засідання у справі. Однак через неявку обвинувачених його перенесли на 30 жовтня. Загалом перед судом мають постати дев'ятеро людей.

Новини.LIVE інформували, що Київські ТЕЦ після останніх російських ударів припинили виробляти електроенергію, але продовжують забезпечувати столицю теплом. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, наразі теплоелектроцентралі запускають у режимі теплофікації для постачання тепла до будинків. Він також нагадав про завдання забезпечити додатковий 1 ГВт газової генерації до кінця 2024 року та наголосив на необхідності фахового підходу до розвитку когенерації.

Новини.LIVE також писали, що депутат Київради Андрій Вітренко оцінив підготовку столиці до опалювального сезону як незадовільну, попри звіти комунальних підприємств про повну готовність до зими. За його словами, Київ має лише 56 МВт когенераційних потужностей із необхідних 200 МВт. Він зазначив, що перші російські обстріли вже виявили вразливість комунальної інфраструктури, зокрема перебої з електроенергією, водопостачанням та опаленням.