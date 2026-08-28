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Головна Київ Російський обстріл Київщини: загинула людина та є травмовані

Російський обстріл Київщини: загинула людина та є травмовані

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28 серпня 2026 11:13
Росія атакувала Київщину 28 серпня: є загиблий і поранені
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 28 серпня, знову атакували Київську область. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені. Наразі усі служби продовжують працювати на місцях.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Київшини 28 серпня

Ранкова атака російських окупантів забрала життя людини в Бучанському районі. Крім того, ще один чоловік отримав осколкові поранення. Наразі потерпілий перебуває в лікарні.

У Фастівському районі також постраждала жінка — порізи руки.  

"Це знову удар по мирних людях. За кожною такою новиною — чиєсь життя, родина, близькі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Усі служби працюють на місцях та допомагають людям", — зазначив Ткаченко.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 28 серпня Росія атакувала склади "Нової пошти" та сусіднє підприємство у Святопетрівському Київської області. Сталася масштабна пожежа.

Крім того, потужні вибухи лунали в Києві у ніч проти 28 серпня. Росія знову атакувала столицю дронами.

війна вбивство Київська область обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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