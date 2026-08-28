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Главная Киев Под ударом склады и гражданские объекты: РФ бьет по Киевщине

Под ударом склады и гражданские объекты: РФ бьет по Киевщине

Ua ru
28 августа 2026 21:03
Атака РФ на Киевскую область 28 августа: повреждены склады и гражданские объекты
В Киевской области горят склады. Фото: кадр из видео

Российские войска второй день подряд наносят удары по Киеву и Киевской области. Под обстрелом оказались логистические склады и гражданские объекты. В Бориспольском районе в результате обстрела был ранен мужчина, получивший осколочное ранение и доставленный в больницу.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Атака РФ на Киевскую область продолжается два дня подряд

Россия атаковала Киевскую область, в результате чего мужчина получил осколочное ранение и в настоящее время находится в местной больнице, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Ткаченко отметил, что российская атака на Киевскую область продолжается. Под ударом оказались склады, частные дома и другие гражданские объекты.

Начальник Киевской городской военной администрации призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

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Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Также местные Telegram-каналы сообщают о сильном пожаре на Житомирской трассе, пока неизвестно, связано ли это с российской атакой.

Під ударом склади та цивільні обʼєкти: РФ продовжує бити по Київщині - фото 2
Пожар на Житомирской трассе. Фото: кадр из видео
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Пожар за Киевом. Фото: кадр из видео

Последние новости Киева

Новини.LIVE писали, что в Вишневом после российской атаки рядом с жилым комплексом образовалось масштабное воронкообразное углубление. Взрывная волна повредила и уничтожила десятки автомобилей, а территорию вокруг домов засыпало осколками стекла.

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу утром, 28 августа, российские войска в очередной раз нанесли удар по Киевской области. В результате атаки в Бучанском районе погиб человек, ещё двое жителей области пострадали. В Бучанском районе один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован. Еще одна женщина в Фастовском районе получила травмы — у нее были порезы на руке.

Киев Киевская область война в Украине атака Тимур Ткаченко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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