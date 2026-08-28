Атака РФ на Киевскую область 28 августа: повреждены склады и гражданские объекты

Под ударом склады и гражданские объекты: РФ бьет по Киевщине
Российские войска второй день подряд наносят удары по Киеву и Киевской области. Под обстрелом оказались логистические склады и гражданские объекты. В Бориспольском районе в результате обстрела был ранен мужчина, получивший осколочное ранение и доставленный в больницу.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.
Атака РФ на Киевскую область продолжается два дня подряд
Россия атаковала Киевскую область, в результате чего мужчина получил осколочное ранение и в настоящее время находится в местной больнице, где медики оказывают ему необходимую помощь.
Ткаченко отметил, что российская атака на Киевскую область продолжается. Под ударом оказались склады, частные дома и другие гражданские объекты.
Начальник Киевской городской военной администрации призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.
Также местные Telegram-каналы сообщают о сильном пожаре на Житомирской трассе, пока неизвестно, связано ли это с российской атакой.
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Новини.LIVE писали, что в Вишневом после российской атаки рядом с жилым комплексом образовалось масштабное воронкообразное углубление. Взрывная волна повредила и уничтожила десятки автомобилей, а территорию вокруг домов засыпало осколками стекла.
Новини.LIVE сообщали, что в пятницу утром, 28 августа, российские войска в очередной раз нанесли удар по Киевской области. В результате атаки в Бучанском районе погиб человек, ещё двое жителей области пострадали. В Бучанском районе один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован. Еще одна женщина в Фастовском районе получила травмы — у нее были порезы на руке.