Київщина готується до зими: будують новий водогін на 20 км

Працівники. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

На Київщині готують систему водопостачання до зими, зокрема будують новий водогін у Бучанській громаді. Проєкт з'єднає Гаврилівку, Луб'янку, Блиставицю, Бучу та Ворзель і передбачає створення додаткових джерел та резервів води.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Що передбачає будівництво водогону

Очільник КОВА Тимур Ткаченко повідомив у своєму дописі, що Київщина вже активно готується до зимового сезону.

"Вода має бути в домівках жителів Київщини, попри атаки", — зазначив він.

Зокрема, будується новий водогін, який матиме майже 20 км у дві нитки. Підготовка систем водопостачання до зими передбачає:

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створення нових джерел води,

резервних маршрутів,

посилення автономності водоканалів.

У межах проєкту також планують побудувати шість нових артезіанських свердловин, насосну станцію, резервуари чистої води та станцію очищення. Наразі вже прокладено 12 км труб.

"Для людей це стабільне водопостачання та додатковий резерв на випадок пошкоджень", — написав Тимур Ткаченко.

У Бучі та Ворзелі посилюють систему водопостачання

Необхідність модернізації системи пов'язана, зокрема, з руйнуваннями, яких зазнала інфраструктура водопостачання Бучі та Ворзеля під час російської окупації.

Паралельно у Ворзелі будують резервуари чистої води та станцію знезалізнення. Ще один проєкт передбачає кільцювання резервуарів чистої води між Бучею та Ворзелем. Це має посилити стійкість системи та забезпечити додаткові можливості для резервного водопостачання. Загальна вартість трьох етапів робіт перевищує 529 млн гривень.

Працівники. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

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