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Главная Киев Подготовка Киевщины к зиме: строят новый водопровод почти на 20 км

Подготовка Киевщины к зиме: строят новый водопровод почти на 20 км

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28 сентября 2026 13:51
Киевская область готовится к зиме: ведется строительство нового водопровода протяженностью 20 км
Сотрудники. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

В Киевской области готовят систему водоснабжения к зиме, в частности строят новый водопровод в Бучанской общине. Проект соединит Гавриловку, Лубянку, Блиставицу, Бучу и Ворзель и предусматривает создание дополнительных источников и резервов воды.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Что предусматривает строительство водопровода

Глава КОВА Тимур Ткаченко сообщил в своем посте, что Киевская область уже активно готовится к зимнему сезону.

"Вода должна быть в домах жителей Киевской области, несмотря на атаки", — отметил он.

В частности, строится новый водопровод, протяженность которого составит почти 20 км в две нитки. Подготовка систем водоснабжения к зиме предусматривает:

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  • создание новых источников воды,
  • резервных маршрутов,
  • усиление автономности водоканалов.

В рамках проекта также планируется построить шесть новых артезианских скважин, насосную станцию, резервуары чистой воды и станцию очистки. На данный момент уже проложено 12 км труб.

"Для людей это стабильное водоснабжение и дополнительный резерв на случай повреждений", — написал Тимур Ткаченко.

В Буче и Ворзеле укрепляют систему водоснабжения

Необходимость модернизации системы связана, в частности, с разрушениями, которые понесла инфраструктура водоснабжения Бучи и Ворзеля во время российской оккупации.

Параллельно в Ворзеле строят резервуары чистой воды и станцию обезжелезивания. Еще один проект предусматривает создание кольцевой сети резервуаров с чистой водой между Бучей и Ворзелем. Это должно повысить устойчивость системы и обеспечить дополнительные возможности для резервного водоснабжения. Общая стоимость трех этапов работ превышает 529 млн гривен.

Підготовка Київщини до зими: будують новий водогін майже на 20 км - фото 1
Работники. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Новости Киевской области

Мы писали, что российские войска продолжают атаковать Киевскую область реактивными дронами. В результате этого повреждены 21 гражданский объект в пяти районах Киевской области. К сожалению, известно о трёх погибших и восьми пострадавших.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве ночная атака в ночь на 28 сентября привела к разрушениям в пяти районах города. В результате ударов пострадали трое несовершеннолетних, а дроны повредили автозаправочные станции, кафе и офисный центр.

Киев Киевская область водоснабжение Тимур Ткаченко подготовка к зиме
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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