Побиття колишнього військового у Києві — зловмиснику оголосили підозру

Підліток, який побив ветерана війни у Києві. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві оголосили підозру 17-річному підлітку, який побив ветерана війни у Дарницькому районі. Хлопець завдав потерпілому близько десяти ударів по обличчю.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook у неділю, 23 червня.

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"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури 17-річному киянину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю", — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідування було встановлено, що ввечері 21 червня близько опівночі хлопець вчинив хуліганство щодо колишнього військовослужбовця, який повертався додому з прогулянки з собакою. У прокуратурі розповіли, що на вулиці Тростянецькій до чоловіка підійшов підозрюваний разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом підліток близько десяти разів вдарив колишнього військового по обличчю, після чого потерпілий впав.

Наразі 17-річному киянину, який є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, оголосили підозру.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві побили ветерана війни, добровольця 32-ї ОМБр. Зловмисники напали на нього через його зачіску.

Також 21 червня у Бучі Київської області невідомий сів в автомобіль чоловіка та підірвав гранату. Зловмисник помер на місці події.