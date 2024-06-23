Избиение бывшего военного в Киеве — злоумышленнику объявили подозрение

Подросток, избивший ветерана войны в Киеве. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве объявили подозрение 17-летнему подростку, избившему ветерана войны в Дарницком районе. Парень нанес потерпевшему около десяти ударов по лицу.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook в воскресенье, 23 июня.

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"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры 17-летнему киевлянину сообщено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью", — говорится в сообщении.

Досудебным расследование было установлено, что вечером 21 июня около полуночи парень совершил хулиганство в отношении бывшего военнослужащего, который возвращался домой с прогулки с собакой. В прокуратуре рассказали, что на улице Тростянецкой к мужчине подошел подозреваемый вместе с двумя друзьями, провоцируя конфликт. Впоследствии подросток около десяти раз ударил бывшего военного по лицу, после чего пострадавший упал.

Теперь 17-летнему киевлянину, который является студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, объявили подозрение.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан либо пробационным надзором на срок до пяти лет, либо ограничением свободы на тот же срок", — говорится в сообщении.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве избили ветерана войны, добровольца 32-й ОМБр. Злоумышленники напали на него из-за его прически.

Также 21 июня в Буче Киевской области неизвестный сел в автомобиль мужчины и подорвал гранату. Злоумышленник умер на месте происшествия.