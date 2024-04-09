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Підозрюваний не визнає провину — у ДБР про нові деталі трагедії у київському фунікулері

9 квітня 2024 13:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Підозрюваний не визнає провину — у ДБР про нові деталі трагедії у київському фунікулері
Тетяна Сапьян. Фото: Ukrinform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідування Тетяна Сапьян заявила, що чоловік, якого підозрюють у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає свою провину. Разом з тим вдалося підтвердити, що на момент трагедії фігурант не виконував свої службові обов'язки та перебував у нетверезому стані. 

Про це Сапьян сказала у ефірі телемарафону. 

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Вбивство підлітка на фунікулері

"Він посилається на статтю 63 Конституції України, у якій йдеться про те, що кожен з нас має право відмовитися давати свідчення проти себе", — сказала Сапьян, розповідаючи чому підозрюваний заперечує свою провину. 

Разом з тим вона підтвердила, що чоловік дійсно був напідпитку — аналізи показали, що у його крові було 1,2 проміле алкоголю. 

Крім того, семеро хлопців, які були свідками трагічного інциденту, наразі дають свої свідчення.

"На жаль, ми не можемо повернути підлітка… Він був у великій компанії, їх було восьмеро. Семеро хлопців, які були свідками цих подій, зараз дають свідчення", — сказала Сапьян. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, 7 квітня у Києві на фунікулері стався нещасний випадок. Один із пасажирів помер через рани, спричинені розбитим склом в транспорті.

Згодом стало відомо, що між службовцем правоохоронних органів та підлітком сталася сутичка. Після виходу з фунікулера на верхній платформі, поліцейський штовхнув хлопця, який упав і розбивши скло, поранився. Хлопець помер на місці події. 

суд
ДБР
діти
українці
правосуддя
вбивство
Україна
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