Подозреваемый не признает вину — в ГБР о новых деталях трагедии в киевском фуникулере

Татьяна Сапьян. Фото: Ukrinform

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследования Татьяна Сапьян заявила, что мужчина, подозреваемый в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает свою вину. Вместе с тем, удалось подтвердить, что на момент трагедии фигурант не выполнял свои служебные обязанности и находился в нетрезвом состоянии.

Об этом Сапьян сказала в эфире телемарафона.

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Убийство подростка на фуникулере

"Он ссылается на статью 63 Конституции Украины, в которой говорится, что каждый из нас имеет право отказаться давать показания против себя", — сказала Сапьян, рассказывая почему подозреваемый отрицает свою вину.

Вместе с тем она подтвердила, что мужчина действительно был в нетрезвом состоянии — анализы показали, что в его крови было 1,2 промилле алкоголя.

Кроме того, семеро парней, которые были свидетелями трагического инцидента, дают свои показания.

"К сожалению, мы не можем вернуть подростка… Он был в большой компании, их было восемь. Семеро парней, которые были свидетелями этих событий, сейчас дают показания", — сказала Сапьян.

Что еще стоит знать

Напомним, 7 апреля в Киеве на фуникулере произошел несчастный случай. Один из пассажиров скончался из-за ран, вызванных разбитыми стеклами в транспорте.

Впоследствии стало известно, что между служащим правоохранительных органов и подростком произошла стычка. После выхода из фуникулера на верхней платформе полицейский толкнул парня, который упал и разбив стекло, ранился. Парень скончался на месте происшествия.