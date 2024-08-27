В Киеве задержан мужчина за поджог авто военного

Подожженный автомобиль. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали мужчину за поджог автомобиля военнослужащего в Печерском районе столицы. Злоумышленником оказался 27-летний уроженец Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram во вторник, 27 августа.

Читайте также:

Детали дела

"Фигурант нашел в Telegram "подработку", предложенную представителями вражеских спецслужб, и за тысячу долларов согласился курить автомобили, принадлежащие военным и другим представителям Силам безопасности и обороны. Так, нарушитель подыскал "нужный" внедорожник и после согласования от куратора из РФ поджег его", — отметили полицейские.

Правоохранители задержали злоумышленника. Фото: Нацполиция

По данным правоохранителей, свои действия фигурант фиксировал на камеру как доказательство заказчику.

Подожженный автомобиль. Фото: Нацполиция

Полицейские совместно с работниками СБУ задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. За совершенное фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Переписка злоумышленника с куратором Фото: Нацполиция

"Правоохранители еще раз обращаются к гражданам — никакие деньги не стоят измены своей стране и ее гражданам! Каждый кто решит это проверить — обязательно получит справедливое наказание", — заявили в полиции.