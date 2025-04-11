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Підприємець вкрав 4,9 млн грн на закупівлі шин Київпастрансу

11 квітня 2025 13:17
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві викрили заволодіння 4,9 млн грн під час закупівлі шин
Автобус у Києві. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві оголосили підозру керівнику приватного підприємства у заволодінні бюджетними коштами у розмірі 4,9 млн гривень під час закупівлі шин. Вони необхідні були для КП "Київпастранс".

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у пʼятницю, 11 квітня.

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"Слідством встановлено, що у 2022 році комунальники, перебуваючи у змові з підприємцем, під час проведення закупівлі шин створили штучні дискримінаційні умови для перемоги у тендері завчасно визначеного приватного підприємства", — йдеться у повідомленні.

Надалі було укладено з ним договори на постачання шин за цінами, які перевищують ринкові. Відомо, що сума збитків становить 4,9 млн гривень. 

У прокуратурі уточнили, що колишньому заступнику директора з виробництва та начальнику одного з відділів КП "Київпастранс" вже раніше оголосили підозру у привласненні бюджетних коштів.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на корупційні схеми в міській владі столиці.

Раніше Нацполіція викрила у Києві колишнього посадовця держустанови, який маніпулював цінами на обладнання для військових.

Київ гроші прокуратура підозра підприємці шини для авто
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