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Предприниматель украл 4,9 млн грн на закупке шин Киевпастрансу

11 апреля 2025 13:17
Аркадий Пастула - Редактор
В Киеве разоблачили завладение 4,9 млн грн при закупке шин
Автобус в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве объявили подозрение руководителю частного предприятия в завладении бюджетными средствами в размере 4,9 млн гривен при закупке шин. Они необходимы были для КП "Киевпастранс".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 11 апреля.

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"Следствием установлено, что в 2022 году коммунальщики, находясь в сговоре с предпринимателем, при проведении закупки шин создали искусственные дискриминационные условия для победы в тендере заранее определенного частного предприятия", — говорится в сообщении.

В дальнейшем были заключены с ним договоры на поставку шин по ценам, превышающим рыночные. Известно, что сумма убытков составляет 4,9 млн гривен.

В прокуратуре уточнили, что бывшему заместителю директора по производству и начальнику одного из отделов КП "Киевпастранс" уже ранее объявили подозрение в присвоении бюджетных средств.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на коррупционные схемы в городской власти столицы.

Ранее Нацполиция разоблачила в Киеве бывшего чиновника госучреждения, который манипулировал ценами на оборудование для военных.

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