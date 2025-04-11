В Киеве разоблачили завладение 4,9 млн грн при закупке шин

Предприниматель украл 4,9 млн грн на закупке шин Киевпастрансу
В Киеве объявили подозрение руководителю частного предприятия в завладении бюджетными средствами в размере 4,9 млн гривен при закупке шин. Они необходимы были для КП "Киевпастранс".
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 11 апреля.
Завладение 4,9 млн гривен
"Следствием установлено, что в 2022 году коммунальщики, находясь в сговоре с предпринимателем, при проведении закупки шин создали искусственные дискриминационные условия для победы в тендере заранее определенного частного предприятия", — говорится в сообщении.
В дальнейшем были заключены с ним договоры на поставку шин по ценам, превышающим рыночные. Известно, что сумма убытков составляет 4,9 млн гривен.
В прокуратуре уточнили, что бывшему заместителю директора по производству и начальнику одного из отделов КП "Киевпастранс" уже ранее объявили подозрение в присвоении бюджетных средств.
Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на коррупционные схемы в городской власти столицы.
Ранее Нацполиция разоблачила в Киеве бывшего чиновника госучреждения, который манипулировал ценами на оборудование для военных.
Читайте Новини.LIVE!