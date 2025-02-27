Підрядника судитимуть за привласнення 27 млн грн на ремонтах доріг Київщини

Ремонтні роботи на дорозі. Фото ілюстративне архівне: Новини.LIVE

Керівник підприємства-підрядника опиниться на лаві підсудних за звинуваченням у заволодінні понад 27 мільйонами гривень під час ремонтних робіт на дорогах Київської області. Обвинувальний акт вже скеровано до суду під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Слідство встановило, що підрядник свідомо вносив до офіційних документів неправдиві дані щодо якості та обсягів використаних матеріалів, а також виконаних робіт. Це дозволило йому заволодіти значною сумою бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів справи, йдеться про два ключові епізоди. Спочатку підприємство отримало 21,4 мільйона гривень за використання дорожнього бітуму, необхідного для утримання доріг Київщини в належному стані. Однак слідство з’ясувало, що таких обсягів матеріалу компанія фактично не мала.

Крім того, підрядник заволодів ще 6,2 мільйонами гривень, виділеними на ремонт автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів у Київській області. Гроші були отримані за облаштування нижнього шару дорожнього покриття, однак роботи не були виконані належним чином.

Дії підрядника кваліфікуються за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Справу передано до суду, який має визначити ступінь відповідальності обвинуваченого. Розслідування триває. Також у пресслужбі зазначили, що чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді застави в 1 млн гривень, яку він під час досудового розслідування вніс.

Нагадаємо, у Києві викрили підрядника, який поклав собі на депозит кошти, які виділили на будівництво метро на Виноградар.

Також нещодавно в Києві оголосили підозру чиновнику Шевченківської РДА та іншим посадовцям, які завищили вартість ремонту укриття в школі.