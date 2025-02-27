Подрядчика будут судить за присвоение 27 млн грн на ремонтах дорог Киевщины

Ремонтные работы на дороге. Фото иллюстративное архивное: Новини.LIVE

Руководитель предприятия-подрядчика окажется на скамье подсудимых по обвинению в завладении более 27 миллионами гривен во время ремонтных работ на дорогах Киевской области. Обвинительный акт уже направлен в суд под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Следствие установило, что подрядчик сознательно вносил в официальные документы ложные данные о качестве и объемах использованных материалов, а также выполненных работ. Это позволило ему завладеть значительной суммой бюджетных средств.

Согласно материалам дела, речь идет о двух ключевых эпизодах. Сначала предприятие получило 21,4 миллиона гривен за использование дорожного битума, необходимого для содержания дорог Киевщины в надлежащем состоянии. Однако следствие выяснило, что таких объемов материала компания фактически не имела.

Кроме того, подрядчик завладел еще 6,2 миллиона гривен, выделенными на ремонт автомобильной дороги Р-19 Фастов — Митница — Обухов — Ржищев в Киевской области. Деньги были получены за обустройство нижнего слоя дорожного покрытия, однако работы не были выполнены должным образом.

Действия подрядчика квалифицируются по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Дело передано в суд, который должен определить степень ответственности обвиняемого. Расследование продолжается. Также в пресс-службе отметили, что мужчине была избрана мера пресечения в виде залога в 1 млн гривен, который он во время досудебного расследования внес.

Напомним, в Киеве разоблачили подрядчика, который положил себе на депозит средства, которые выделили на строительство метро на Виноградарь.

Также недавно в Киеве объявили подозрение чиновнику Шевченковской РГА и другим чиновникам, которые завысили стоимость ремонта укрытия в школе.