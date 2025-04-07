У Києві перенесуть електролінії для метро на Виноградар за 324 млн грн

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір із ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" на перенесення високовольтних ліній електропередач на ділянці будівництва нової станції метро "Проспект Правди". Роботи мають завершити до кінця 2025 року, а загальна вартість контракту становить понад 324 млн грн.

Про це стало відомо із тендеру, який опублікували в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Йдеться про лінії напругою 110 кВ, які проходять через зону розширення Сирецько-Печерської гілки столичного метро в бік житлового масиву Виноградар. Перенесення кабельної інфраструктури є ключовим етапом для продовження будівельних робіт на новій ділянці.

Тендер. Фото: скриншот

Зазначимо, що ще у серпні 2024 року "Київський метрополітен" підписав договір на суму 14 млрд грн із ТОВ "Група компаній Автострада" на продовження будівництва метро на Виноградар. За проєктом, строки виконання робіт становлять 30 місяців.

У листопаді 2024 року компанія Autostrada розпочала будівництво двоярусного монолітного тунелю між станціями "Мостицька" та "Проспект Правди". Вже тоді почали спорудження 42-метрового шахтного стовбура для лівого перегінного тунелю на зеленій гілці між "Сирцем" і "Мостицькою".

У січні 2025 року було відновлено роботи на заморожених ділянках за проспектом Європейської Солідарності. Там передбачено зведення оборотних тупиків із сервісною платформою й оглядовою канавою — ці об’єкти дозволять організувати нічний відстій поїздів та реверс руху.