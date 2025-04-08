Прокуратура взыщет 78 млн грн с подрядчика строительства метро на Виноградарь

Строительство метро на Виноградарь. Фото: Киевская городская прокуратура

Хозяйственный суд удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры и обязал предприятие, которое должно было реализовывать проект строительства метро с Сырца на Виноградарь, компенсировать средства. Речь идет о 78 миллионах гривен инфляционных потерь и процентов за пользование бюджетными средствами.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как сообщили в прокуратуре, речь идет об обществе, которое вместо строительства линии метрополитена положило полученные из бюджета средства на депозитный счет и пользовалось ими с целью обогащения.

Еще в 2021 году прокуроры подали в суд иск о взыскании более 139 миллионов гривен, полученных в виде процентов за хранение бюджетных средств.

Ранее Верховный Суд поставил окончательную точку в этом деле, поддержав позицию Киевской городской прокуратуры и признав действия подрядчика безосновательным обогащением. Согласно действующему законодательству, в таких случаях предусмотрено взыскание не только суммы основного долга, но и процентов за пользование чужими средствами.

Таким образом, кроме уже присужденных более 139 миллионов, недобросовестное предприятие должно дополнительно компенсировать еще 78 миллионов гривен, включающих три процента годовых и инфляционные начисления за весь период незаконного использования денег.

Напомним, в октябре 2024 года прокуратура узнала, что компания, которая должна была строить метро в Киеве, положила бюджетные средства на депозит.

Также стало известно, что для строительства метро на Виноградарь потратят еще 324 млн гривен.