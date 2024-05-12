Підрив гранати у Броварах — поліція повідомила нові подробиці інциденту

Місце інциденту. Фото: OBOZ.ua

У центрі Броварів у суботу, 11 травня, вибухнула граната. Чоловіку, який скоїв напад на поліцейського, повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Вибух гранати у Броварах 11 травня

Відомо, що внаслідок вибуху 37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки, загрози його життю і здоровʼю немає. Також постраждав і сам зловмисник — у нього травма лівої ноги та обох рук.

Момент вибуху гранати потрапив на відео.

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Станом на сьогодні поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога.

Поліція встановила, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів, а на момент підриву гранати перебував в розшуку.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні таких злочинів:

посягання на життя працівника правоохоронного органу;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За вчинений замах на життя поліцейського йому загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення.

Скриншот допису Нацполіції

Скриншот допису Нацполіції

Раніше ми писали, що детонація гранати у Броварах відбулася на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет".

Згодом поліція пояснила, що чоловік підірвав гранату, коли його наздоганяв працівник поліції. Через що обоє отримали поранення.