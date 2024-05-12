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Підрив гранати у Броварах — поліція повідомила нові подробиці інциденту

12 травня 2024 19:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Підрив гранати у Броварах — поліція повідомила нові подробиці інциденту
Місце інциденту. Фото: OBOZ.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У центрі Броварів у суботу, 11 травня, вибухнула граната. Чоловіку, який скоїв напад на поліцейського, повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Вибух гранати у Броварах 11 травня

Відомо, що внаслідок вибуху 37-річний правоохоронець отримав поранення ніг та лівої руки, загрози його життю і здоровʼю немає. Також постраждав і сам зловмисник — у нього травма лівої ноги та обох рук.

Момент вибуху гранати потрапив на відео.

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Станом на сьогодні поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога.

Поліція встановила, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів, а на момент підриву гранати перебував в розшуку.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні таких злочинів:

  • посягання на життя працівника правоохоронного органу;
  • незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За вчинений замах на життя поліцейського йому загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення.

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Скриншот допису Нацполіції
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Скриншот допису Нацполіції

Раніше ми писали, що детонація гранати у Броварах відбулася на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет".

Згодом поліція пояснила, що чоловік підірвав гранату, коли його наздоганяв працівник поліції. Через що обоє отримали поранення.

вибух
поліція
Київська область
боєприпаси
Бровари
війна в Україні

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