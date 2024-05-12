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Подрыв гранаты в Броварах — полиция сообщила новые подробности инцидента

12 мая 2024 19:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Подрыв гранаты в Броварах — полиция сообщила новые подробности инцидента
Место инцидента. Фото: OBOZ.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В центре Броваров в субботу, 11 мая, взорвалась граната. Мужчине, совершившему нападение на полицейского, сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Взрыв гранаты в Броварах 11 мая

Известно, что в результате взрыва 37-летний полицейский получил ранение ног и левой руки, угрозы его жизни и здоровью нет. Также пострадал и сам злоумышленник — у него травма левой ноги и обеих рук.

Момент взрыва гранаты попал на видео.

Внимание! Видео 18+ содержит чувствительные кадры!

По состоянию на сегодняшний день полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Полиция установила, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств, а к моменту подрыва гранаты находился в розыске.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении таких преступлений:

  • посягательство на жизнь работника правоохранительного органа;
  • незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

За покушение на жизнь полицейского ему грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

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Скриншот сообщения Нацполиции
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Скриншот сообщения Нацполиции

Ранее мы писали, что детонация гранаты в Броварах произошла на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет".

Впоследствии полиция объяснила, что мужчина взорвал гранату, когда его доганял работник полиции. Из-за чего оба получили ранения.

взрыв
полиция
Киевская область
боеприпасы
Бровары
война в Украине

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