Подрыв гранаты в Броварах — полиция сообщила новые подробности инцидента

Место инцидента. Фото: OBOZ.ua

В центре Броваров в субботу, 11 мая, взорвалась граната. Мужчине, совершившему нападение на полицейского, сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Взрыв гранаты в Броварах 11 мая

Известно, что в результате взрыва 37-летний полицейский получил ранение ног и левой руки, угрозы его жизни и здоровью нет. Также пострадал и сам злоумышленник — у него травма левой ноги и обеих рук.

Момент взрыва гранаты попал на видео.

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По состоянию на сегодняшний день полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Полиция установила, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств, а к моменту подрыва гранаты находился в розыске.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении таких преступлений:

посягательство на жизнь работника правоохранительного органа;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

За покушение на жизнь полицейского ему грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Скриншот сообщения Нацполиции

Скриншот сообщения Нацполиции

Ранее мы писали, что детонация гранаты в Броварах произошла на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет".

Впоследствии полиция объяснила, что мужчина взорвал гранату, когда его доганял работник полиции. Из-за чего оба получили ранения.