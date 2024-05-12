Подрыв гранаты в Броварах — полиция сообщила новые подробности инцидента
В центре Броваров в субботу, 11 мая, взорвалась граната. Мужчине, совершившему нападение на полицейского, сообщили о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Взрыв гранаты в Броварах 11 мая
Известно, что в результате взрыва 37-летний полицейский получил ранение ног и левой руки, угрозы его жизни и здоровью нет. Также пострадал и сам злоумышленник — у него травма левой ноги и обеих рук.
Момент взрыва гранаты попал на видео.
Внимание! Видео 18+ содержит чувствительные кадры!
По состоянию на сегодняшний день полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.
Полиция установила, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств, а к моменту подрыва гранаты находился в розыске.
Следователи сообщили ему о подозрении в совершении таких преступлений:
- посягательство на жизнь работника правоохранительного органа;
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
За покушение на жизнь полицейского ему грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.
Ранее мы писали, что детонация гранаты в Броварах произошла на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет".
Впоследствии полиция объяснила, что мужчина взорвал гранату, когда его доганял работник полиции. Из-за чего оба получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!