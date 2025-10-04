Підлеглий Кличка Загуменний виїхав за кордон за фейковими документами

Дмитро Загуменний. Фото: КМДА

Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла нові подробиці у справі керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. Зокрема, могли підробити запрошення з Іспанії, які він використав для оформлення виїзду з України.

Про це Ірина Винокурова розповіла в ефірі "Київського часу".

Підроблене запрошення на виїзд з України для Загуменного

"Він (Дмитро Загуменний — ред.), звичайно, надасть усі пояснення під час досудового розслідування він має таку можливість", — наголосила Винокурова.

За її словами, посадовець оформив відрядження до Іспанії на Всесвітній конгрес Smart City Expo 4 по 12 листопада 2023 року. Водночас виставка тривала лише три дні.

"Як встановлено слідством, в ці відрядження посадовець їздив не сам, а разом зі своєю родиною", — каже речниця Київської міської прокуратури.

Таким чином, ймовірно, мета поїздки була іншою. Винокурова зауважила, що Загуменний нібито отримував листи від організаторів для оформлення відрядження, але в компанії не підтвердили інформацію про запрошення.

"На цьому ґрунтується підозра, що ці листи були підроблені, і він їх використав для того, щоб оформити собі відрядження за кордон. Оскільки в інший спосіб посадовець цього рівня не має права виїхати за кордон, окрім як у відрядження", — додала вона.

Нагадаємо, Загуменному оголосили підозру у використанні підроблених документів для організації виїзду за кордон під виглядом відряджень.

А у серпні посадовцю КМДА вже оголошували підозру в розтраті коштів на капітальних ремонтах.