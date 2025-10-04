Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Підробка документів на виїзд — нові деталі справи посадовця КМДА

Підробка документів на виїзд — нові деталі справи посадовця КМДА

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 23:58
Підлеглий Кличка Загуменний виїхав за кордон за фейковими документами
Дмитро Загуменний. Фото: КМДА

Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла нові подробиці у справі керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. Зокрема, могли підробити запрошення з Іспанії, які він використав для оформлення виїзду з України.

Про це Ірина Винокурова розповіла в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Підроблене запрошення на виїзд з України для Загуменного

"Він (Дмитро Загуменний — ред.), звичайно, надасть усі пояснення під час досудового розслідування він має таку можливість", — наголосила Винокурова.

За її словами, посадовець оформив відрядження до Іспанії на Всесвітній конгрес Smart City Expo 4 по 12 листопада 2023 року. Водночас виставка тривала лише три дні.

"Як встановлено слідством, в ці відрядження посадовець їздив не сам, а разом зі своєю родиною", — каже речниця Київської міської прокуратури.

Таким чином, ймовірно, мета поїздки була іншою. Винокурова зауважила, що Загуменний нібито отримував листи від організаторів для оформлення відрядження, але в компанії не підтвердили інформацію про запрошення.

"На цьому ґрунтується підозра, що ці листи були підроблені, і він їх використав для того, щоб оформити собі відрядження за кордон. Оскільки в інший спосіб посадовець цього рівня не має права виїхати за кордон, окрім як у відрядження", — додала вона.

Нагадаємо, Загуменному оголосили підозру у використанні підроблених документів для організації виїзду за кордон під виглядом відряджень.

А у серпні посадовцю КМДА вже оголошували підозру в розтраті коштів на капітальних ремонтах.

Київ суд КМДА Іспанія закордон виїзд за кордон
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації