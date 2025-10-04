Подчиненный Кличко Загуменный выехал за границу по фейковым документам

Дмитрий Загуменный. Фото: КГГА

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова рассказала новые подробности в деле руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного. В частности, могли подделать приглашения из Испании, которые он использовал для оформления выезда из Украины.

Об этом Ирина Винокурова рассказала в эфире "Київського часу".

Поддельное приглашение на выезд из Украины для Загуменного

"Он (Дмитрий Загуменный — ред.), конечно, предоставит все объяснения во время досудебного расследования он имеет такую возможность", — отметила Винокурова.

По ее словам, чиновник оформил командировку в Испанию на Всемирный конгресс Smart City Expo 4 по 12 ноября 2023 года. В то же время выставка длилась всего три дня.

"Как установлено следствием, в эти командировки чиновник ездил не сам, а вместе со своей семьей", — говорит пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры.

Таким образом, вероятно, цель поездки была другой. Винокурова отметила, что Загуменный якобы получал письма от организаторов для оформления командировки, но в компании не подтвердили информацию о приглашении.

"На этом основывается подозрение, что эти письма были поддельные, и он их использовал для того, чтобы оформить себе командировку за границу. Поскольку другим способом чиновник этого уровня не имеет права выехать за границу, кроме как в командировку", — добавила она.

Напомним, Загуменному объявили подозрение в использовании поддельных документов для организации выезда за границу под видом командировок.

А в августе чиновнику КГГА уже объявляли подозрение в растрате средств на капитальных ремонтах.