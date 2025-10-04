Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Подделка документов на выезд — новые детали дела чиновника КГГА

Подделка документов на выезд — новые детали дела чиновника КГГА

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 23:58
Подчиненный Кличко Загуменный выехал за границу по фейковым документам
Дмитрий Загуменный. Фото: КГГА

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова рассказала новые подробности в деле руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного. В частности, могли подделать приглашения из Испании, которые он использовал для оформления выезда из Украины.

Об этом Ирина Винокурова рассказала в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

Поддельное приглашение на выезд из Украины для Загуменного

"Он (Дмитрий Загуменный — ред.), конечно, предоставит все объяснения во время досудебного расследования он имеет такую возможность", — отметила Винокурова.

По ее словам, чиновник оформил командировку в Испанию на Всемирный конгресс Smart City Expo 4 по 12 ноября 2023 года. В то же время выставка длилась всего три дня.

"Как установлено следствием, в эти командировки чиновник ездил не сам, а вместе со своей семьей", — говорит пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры.

Таким образом, вероятно, цель поездки была другой. Винокурова отметила, что Загуменный якобы получал письма от организаторов для оформления командировки, но в компании не подтвердили информацию о приглашении.

"На этом основывается подозрение, что эти письма были поддельные, и он их использовал для того, чтобы оформить себе командировку за границу. Поскольку другим способом чиновник этого уровня не имеет права выехать за границу, кроме как в командировку", — добавила она.

Напомним, Загуменному объявили подозрение в использовании поддельных документов для организации выезда за границу под видом командировок.

А в августе чиновнику КГГА уже объявляли подозрение в растрате средств на капитальных ремонтах.

Киев суд КГГА Испания заграница выезд за границу
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации