Ексдиректора одного з департаментів КМДА взяли під варту

Розкрадання 75 млн гривень — ексчиновника КМДА взяли під варту
Колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА взяли під варту. Водночас суд надав можливість внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.
Посадовця КМДА взяли під варту
Так, Солом’янський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексдиректору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА до 20 вересня 2025 року.
Водночас було визначено розмір застави у 30 мільйонів гривень. Відомо, що посадовця підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, виділеними в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам".
Заволодіння коштами
За даними прокуратури, посадовці Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, заволоділи 75 мільйонами гривень зі 150 мільйонів гривень, виділених з міського бюджету.
Як пише УНН з посиланням на власні джерела, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду в КМДА у 2019 році.
Нагадаємо, 23 липня СБУ затримала ексдиректора департаменту КМДА та ще трьох осіб за підозрою про розкрадання.
А депутат Київради Андрій Вітренко розповів, що лише за тиждень чиновники КМДА отримали 10 підозр.
Також він звинуватив мера Києва Віталія Кличка за корупцію у столиці.
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