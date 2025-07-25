Ексдиректора одного з департаментів КМДА взяли під варту

Взяття під варту. Фото: Київська міська прокуратура

Колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА взяли під варту. Водночас суд надав можливість внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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Так, Солом’янський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексдиректору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА до 20 вересня 2025 року.

Чиновник у суді. Фото: Київська міська прокуратура

Водночас було визначено розмір застави у 30 мільйонів гривень. Відомо, що посадовця підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, виділеними в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам".

Заволодіння коштами

За даними прокуратури, посадовці Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, заволоділи 75 мільйонами гривень зі 150 мільйонів гривень, виділених з міського бюджету.

Як пише УНН з посиланням на власні джерела, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду в КМДА у 2019 році.

Руслан Світлий. Фото: КМДА

Нагадаємо, 23 липня СБУ затримала ексдиректора департаменту КМДА та ще трьох осіб за підозрою про розкрадання.

А депутат Київради Андрій Вітренко розповів, що лише за тиждень чиновники КМДА отримали 10 підозр.

Також він звинуватив мера Києва Віталія Кличка за корупцію у столиці.