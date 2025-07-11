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Головна Київ У КМДА знали про руйнування метро — Кравченко показав докази

У КМДА знали про руйнування метро — Кравченко показав докази

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 10:08
Руйнування тунелю метро у Києві — у КМДА приховували ситуацію
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Фото: Facebook

Посадовці КМДА, Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та КП "Київський метрополітен" знали про руйнування тунелю метро між "Деміївською" і "Либідською", але приховували це. Наразі ведеться слідство.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко 11 липня та опублікував докази. 

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Руйнування тунелю між "Деміївською" і "Либідською"

"Вчора багато писали про кримінальне провадження щодо посадовця Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, так от: чиновники все прекрасно знали і розуміли, просто приховували факти і нічого не робили для виправлення ситуації", — розповів Кравченко.

Він опублікував відео, яке містить докази про те, що вищезгадані чиновники знали про руйнування тунелю між "Деміївською" та "Либідською", але все ретельно приховували.

Так, у відео є запис розмови між вже колишнім начальником КП "Київський метрополітен" та головним інженером, який наразі є підозрюваним у службовій недбалості. Інженер розповідає про реальний стан тунелю, підтоплення та свіжі тріщини, і вони разом думають, як це зберегти в таємниці.

Для цього службові особи КП "Київський метрополітен" залучали "експертів", аби отримати потрібні результати, які приховали б аварійний стан тунелю. Так вони намагались отримати публічну підтримку цих фахівців, які у ЗМІ будуть розповідати про те, що ситуація нібито стабільна. 

Кравченко наголосив, що крапка в цій історії не поставлена і зараз триває слідство.

Нагадаємо, 10 липня посадовцю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру. Його службова недбалість спричинила руйнування тунелю у метро. 

Також ми писали, що кілька днів тому на Prozorro з'явився тендер на капітальний ремонт мосту біля метро "Осокорки". На це планують витрати 655 мільйонів гривень.

Київ ремонт корупція метро КМДА Руслан Кравченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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