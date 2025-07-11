Руйнування тунелю метро у Києві — у КМДА приховували ситуацію

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Фото: Facebook

Посадовці КМДА, Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та КП "Київський метрополітен" знали про руйнування тунелю метро між "Деміївською" і "Либідською", але приховували це. Наразі ведеться слідство.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко 11 липня та опублікував докази.

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Руйнування тунелю між "Деміївською" і "Либідською"

"Вчора багато писали про кримінальне провадження щодо посадовця Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, так от: чиновники все прекрасно знали і розуміли, просто приховували факти і нічого не робили для виправлення ситуації", — розповів Кравченко.

Він опублікував відео, яке містить докази про те, що вищезгадані чиновники знали про руйнування тунелю між "Деміївською" та "Либідською", але все ретельно приховували.

Так, у відео є запис розмови між вже колишнім начальником КП "Київський метрополітен" та головним інженером, який наразі є підозрюваним у службовій недбалості. Інженер розповідає про реальний стан тунелю, підтоплення та свіжі тріщини, і вони разом думають, як це зберегти в таємниці.

Для цього службові особи КП "Київський метрополітен" залучали "експертів", аби отримати потрібні результати, які приховали б аварійний стан тунелю. Так вони намагались отримати публічну підтримку цих фахівців, які у ЗМІ будуть розповідати про те, що ситуація нібито стабільна.

Кравченко наголосив, що крапка в цій історії не поставлена і зараз триває слідство.

Нагадаємо, 10 липня посадовцю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру. Його службова недбалість спричинила руйнування тунелю у метро.

Також ми писали, що кілька днів тому на Prozorro з'явився тендер на капітальний ремонт мосту біля метро "Осокорки". На це планують витрати 655 мільйонів гривень.