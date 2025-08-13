Авария в метро в Киеве — чиновник КГГА получил подозрение

Обыски у чиновника. Фото: Нацполиция

Заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности. Он знал об аварийном состоянии метро в Киеве, однако не организовывал должным образом работы по их ремонту.

Об этом сообщили в Национальной полиции 13 августа.

Подозрение еще одному чиновнику КГГА

Правоохранители рассказали, что речь идет о ситуации, которая привела к подтоплению путей метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в декабре 2023 года. Следствие установило, что разрушение элементов сооружения продолжалось почти 14 лет, а первые протечки воды в тоннеле зафиксировали еще в марте 2011 года.

Несмотря на угрозу аварии, с 2011 по 2023 год ремонты проводили без участия профильных научных специалистов, которые могли бы установить причины повреждений и дать рекомендации. Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры, зная о критическом состоянии тоннеля, не организовал надлежащего ремонта или реконструкции, что могло бы предотвратить аварию.

"Закрытие станций столичного метро, а также организация дублирующих маршрутов наземным транспортом стоило бюджету столицы дополнительных расходов — более 164 млн грн", — говорится в сообщении.

В результате чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно Руслан Кравченко сообщал, что в КГГА знали о разрушении метро, но ничего не делали. Он показал доказательства.

