Главная Киев Подтопление метро — еще один чиновник КГГА получил подозрение

Подтопление метро — еще один чиновник КГГА получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:33
Авария в метро в Киеве — чиновник КГГА получил подозрение
Обыски у чиновника. Фото: Нацполиция

Заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности. Он знал об аварийном состоянии метро в Киеве, однако не организовывал должным образом работы по их ремонту.

Об этом сообщили в Национальной полиции 13 августа.

Читайте также:

Подозрение еще одному чиновнику КГГА

Правоохранители рассказали, что речь идет о ситуации, которая привела к подтоплению путей метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в декабре 2023 года. Следствие установило, что разрушение элементов сооружения продолжалось почти 14 лет, а первые протечки воды в тоннеле зафиксировали еще в марте 2011 года.

Затопление в метро. Фото: Нацполиция

Несмотря на угрозу аварии, с 2011 по 2023 год ремонты проводили без участия профильных научных специалистов, которые могли бы установить причины повреждений и дать рекомендации. Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры, зная о критическом состоянии тоннеля, не организовал надлежащего ремонта или реконструкции, что могло бы предотвратить аварию.

"Закрытие станций столичного метро, а также организация дублирующих маршрутов наземным транспортом стоило бюджету столицы дополнительных расходов — более 164 млн грн", — говорится в сообщении.

В результате чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно Руслан Кравченко сообщал, что в КГГА знали о разрушении метро, но ничего не делали. Он показал доказательства.

Также мы писали, что экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА взяли под стражу. Его подозревают в завладении бюджетными средствами, выделенными в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Киев коррупция метро КГГА чиновники подозрение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
