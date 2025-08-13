Авария в метро в Киеве — чиновник КГГА получил подозрение

Подтопление метро — еще один чиновник КГГА получил подозрение
Заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности. Он знал об аварийном состоянии метро в Киеве, однако не организовывал должным образом работы по их ремонту.
Об этом сообщили в Национальной полиции 13 августа.
Подозрение еще одному чиновнику КГГА
Правоохранители рассказали, что речь идет о ситуации, которая привела к подтоплению путей метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в декабре 2023 года. Следствие установило, что разрушение элементов сооружения продолжалось почти 14 лет, а первые протечки воды в тоннеле зафиксировали еще в марте 2011 года.
Несмотря на угрозу аварии, с 2011 по 2023 год ремонты проводили без участия профильных научных специалистов, которые могли бы установить причины повреждений и дать рекомендации. Заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры, зная о критическом состоянии тоннеля, не организовал надлежащего ремонта или реконструкции, что могло бы предотвратить аварию.
"Закрытие станций столичного метро, а также организация дублирующих маршрутов наземным транспортом стоило бюджету столицы дополнительных расходов — более 164 млн грн", — говорится в сообщении.
В результате чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, недавно Руслан Кравченко сообщал, что в КГГА знали о разрушении метро, но ничего не делали. Он показал доказательства.
Также мы писали, что экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА взяли под стражу. Его подозревают в завладении бюджетными средствами, выделенными в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам".
