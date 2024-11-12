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Підтоплення метро у Києві — Брагінському повідомили про підозру

12 листопада 2024 15:42
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Віктор Брагінський отримав підозру через підтоплення метро у Києві — що відомо
Екскерівник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський. Фото: соцмережі Брагінського
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Екскерівнику "Київського метрополітену" Віктору Брагінському повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними правоохоронців, його дії призвели до підтоплення тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП) у вівторок, 12 листопада.

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В ОГП зазначають, що підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах метрополітену, не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей.

"Він не призначав комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену", — наголошують правоохоронці.

У прокуратурі пояснили, що наслідком невиконання посадових обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів.

"Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська"-"Либідська", появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу", — йдеться у повідомленні.

За результатами проведених експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

"Внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано понад 138,5 млн грн збитків. КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн", — додали в ОГП.

Там уточнили, що наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного.

Раніше ми писали, що за дослідження проблемного тунелю метро у Києві переплатили в 20 разів.

Нагадаємо, 12 вересня у Києві відновили рух поїздів метро між станціями "Либідська" та "Деміївська". "Синя гілка" повноцінно відновила свою роботу.

метро Київ громадський транспорт підозра Офіс генерального прокурора

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