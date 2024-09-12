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У Києві запрацювало метро між "Либідською" та "Деміївською"

12 вересня 2024 09:41
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Києві відновили рух метро на синій гілці
Люди у Київському метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Києві відновили рух поїзда метро між станціями "Либідська" та "Деміївська". "Синя гілка" повноцінно відновила свою роботу, тож тепер кияни можуть вільно користуватися метрополітеном.

Про це стало відомо із соцмереж, де з'явилися відео пасажирів на відкритих станціях.

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Пасажири знову можуть повноцінно користуватися метрополітеном на "синій" гілці. У Києві з 12 вересня відновили рух метро між "Либідською" та "Деміївською".

Відсьогодні "синя гілка" працює у звичному режимі — усі станції відкриті, а рух організований від "Теремків" до "Героїв Дніпра".

Ремонт на синій гілці метро

Нагадаємо, що вчора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 12 вересня метро відновить роботу на "синій гілці", бо завершили пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" — "Либідська". Мер розповів про комплекс проведених робіт та причини, що призвели до аварії.

Кошторисна вартість усього комплексу робіт становила 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості, як зазначив мер столиці.

Зазначимо, що частину синьої гілки метро закрили на початку грудня 2023 року. Спочатку сталося просідання асфальту прямо над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку, що призвело до зміщення торгових павільйонів ринку. 

Виявилось, що основна аварія відбулася між станціями "Либідська" та "Деміївська", де протікання та тріщини в тунелі мали протяжність понад 70 метрів.

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